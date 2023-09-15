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Груздев Димитрий Димитриевич

Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Груздев Дмитрий Моисеевич

Мать: не указана

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Груздев Игнатий Димитриевич

Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Груздев Иван Димитриевич

Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: Екатерина Димитриевна

Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Груздев Василий Димитриевич

Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Александра Феодосиевна

Смерть
Неизвестно
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