Груздев Димитрий Димитриевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Груздев Дмитрий Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1874
Сын: Груздев Игнатий Димитриевич
Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна
Рождение ребёнка
01.09.1876
Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: Екатерина Димитриевна
Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Груздев Василий Димитриевич
Мать ребёнка: Груздева Александра Феодосиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно