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Груздева Александра Феодосиевна

Место рождения

Скорлываново, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорлываново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Груздев Игнатий Димитриевич

Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Груздев Иван Димитриевич

Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: Екатерина Димитриевна

Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Груздев Василий Димитриевич

Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Димитрий Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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