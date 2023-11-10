Груздева Александра Феодосиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1874
Сын: Груздев Игнатий Димитриевич
Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич
Рождение ребёнка
01.09.1876
Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: Екатерина Димитриевна
Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Груздев Василий Димитриевич
Отец ребёнка: Груздев Димитрий Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно