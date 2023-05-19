Антипинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Ульяна Андреева