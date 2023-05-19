Антипинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Михаилъ

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Антипинъ Иванъ

Мать: Антипина Наталья Григорьева

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Ульяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Ульяна Андреева