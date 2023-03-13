Антипина Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Антипинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1920
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Иванъ