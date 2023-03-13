Антипина Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина Наталья Григорьева

Антипина Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1913 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Антипинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Иванъ