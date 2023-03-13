Антипина Ульяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Ульяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Михаилъ

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