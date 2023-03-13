Антипина Ульяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Михаилъ