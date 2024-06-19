Кузьмина (Аксёнова) Екатерина Евдокимовна
Место рожденияИркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово
Дата рождения18.10.1931
Дата смерти15.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Кузнецова (Кузьмина) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1963
Дочь: Алекберова (Кузьмина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.03.1966
Дочь: Трапезникова (Кузьмина) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
15.11.1986