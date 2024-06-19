Кузьмина (Аксёнова) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Аксёнова) Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Иркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово

Дата рождения

18.10.1931

Дата смерти

15.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931

Отец: Аксёнов Евдоким Федосович

Мать: Аксёнова (Степаненко) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Кузнецова (Кузьмина) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1963

Дочь: Алекберова (Кузьмина) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1966

Дочь: Трапезникова (Кузьмина) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Николаевич

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
15.11.1986

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