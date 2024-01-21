Алекберова (Кузьмина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алекберова (Кузьмина) Ирина Михайловна

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Место рождения

село Барлук

Дата рождения

17.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963

Отец: Кузьмин Михаил Николаевич

Мать: Кузьмина Екатерина Евдокимовна

село Барлук
Рождение ребёнка
26.06.1986

Сын: Алекберов Александр Шавкатович

Отец ребёнка: Алекберов Шавкат Юсупович

Село Барлук, Куйтунского р-на
Рождение ребёнка
30.08.1994

Сын: Алекберов Владимир Шавкатович

Отец ребёнка: Алекберов Шавкат Юсупович

г. Ангарск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алекберов Шавкат Юсупович

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