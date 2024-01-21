Алекберова (Кузьмина) Ирина Михайловна
Место рождениясело Барлук
Дата рождения17.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963
село Барлук
Рождение ребёнка
26.06.1986
Сын: Алекберов Александр Шавкатович
Отец ребёнка: Алекберов Шавкат Юсупович
Село Барлук, Куйтунского р-на
Рождение ребёнка
30.08.1994
Сын: Алекберов Владимир Шавкатович
Отец ребёнка: Алекберов Шавкат Юсупович
г. Ангарск
Бракосочетание
Неизвестно