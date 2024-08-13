Демченков Леонид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демченкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченкова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Демченкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демченков Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Демченкова Вера
Бракосочетание
26.01.1923
Жена: Демченкова Вера