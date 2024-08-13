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Демченков Леонид Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демченков Константин Алексеевич

Мать: Демченкова (Семченкова) Ганна (Анна) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченков Сын Леонидович

Мать ребёнка: Демченкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченкова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Демченкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченков Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Демченкова Вера

Бракосочетание
26.01.1923

Жена: Демченкова Вера

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