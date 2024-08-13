Демченкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченков Сын Леонидович

Отец ребёнка: Демченков Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченкова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Демченков Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченков Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Демченков Леонид Константинович

Бракосочетание
26.01.1923

Муж: Демченков Леонид Константинович

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