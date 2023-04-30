Константинов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Дата призыва: 20.11.1939 Володарский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Володарский р-н Дата призыва: 20.11.1939 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропа... Показать все