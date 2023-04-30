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Константинов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Константинов Семен Васильевич

Мать: Рослова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Дмитриевна

Смерть
?.11.1941
Дата призыва: 20.11.1939 Володарский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Володарский р-н Дата призыва: 20.11.1939 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропа... Показать все