Усачева Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Усачев Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Усачев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Усачева Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Усачев Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Усачев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич
Смерть
Неизвестно