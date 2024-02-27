Усачева Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачева Татьяна Карповна

Усачева Татьяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Усачев Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Усачев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Усачева Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Усачев Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Усачев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Усачев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Усачев Семен Никифорович

Отец ребёнка: Усачев Никифор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.