Работалова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1938
Сын: Работалов Валентин
Отец ребёнка: Работалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Работалов Александр
Отец ребёнка: Работалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Работалов Владимир
Отец ребёнка: Работалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Работалов Геннадий
Отец ребёнка: Работалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Работалов Василий
Отец ребёнка: Работалов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Работалов Иван
Смерть
Неизвестно
Похоронена д. Патреева