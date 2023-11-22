Работалова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работалова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1938

Сын: Работалов Валентин

Отец ребёнка: Работалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Работалов Александр

Отец ребёнка: Работалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Работалов Владимир

Отец ребёнка: Работалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Работалов Геннадий

Отец ребёнка: Работалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Работалов Василий

Отец ребёнка: Работалов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Работалов Иван

Смерть
Неизвестно
Похоронена д. Патреева
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