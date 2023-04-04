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Спафарьев Леонтий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Спафарьев Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Де Траверсе Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спафарьев Аполлинарий Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Смерть
1847