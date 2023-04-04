Спафарьев Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1847
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Спафарьев Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Де Траверсе Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спафарьев Аполлинарий Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Смерть
1847