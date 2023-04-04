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(фон Розенберг) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Де Траверсе Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спафарьев Аполлинарий Леонтьевич

Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спафарьев Леонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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