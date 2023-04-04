(фон Розенберг) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Де Траверсе Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спафарьев Аполлинарий Леонтьевич
Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Спафарьев Леонтий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно