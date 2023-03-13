Бондяевъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Бондяевъ Онисимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1888
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Бондяева Ирина
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бондяева Ирина
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Бондяевъ Александръ
Мать ребёнка: Бондяева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондяева Ирина