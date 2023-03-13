Бондяевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондяевъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бондяевъ Онисимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1888

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Бондяева Ирина

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бондяева Ирина

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Бондяевъ Александръ

Мать ребёнка: Бондяева Ирина

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондяева Ирина