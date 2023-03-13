Бондяева (Яеварева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондяева (Яеварева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яеваревъ Ефимий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1888

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Бондяевъ Николай

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бондяевъ Николай

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Бондяевъ Александръ

Отец ребёнка: Бондяевъ Николай

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондяевъ Николай

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