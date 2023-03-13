Бондяева (Яеварева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яеваревъ Ефимий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1888
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Бондяевъ Николай
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бондяевъ Николай
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Бондяевъ Александръ
Отец ребёнка: Бондяевъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондяевъ Николай