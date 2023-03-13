Бондяевъ Онисимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондяевъ Онисимъ

Бондяевъ Онисимъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Бондяевъ Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Прохорова Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бондяевъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондяевъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close