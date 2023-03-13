Бондяевъ Онисимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бондяевъ Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Прохорова Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бондяевъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондяевъ Андрей
Мать ребёнка: не указана