Агафия Малахиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Малахиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1802

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1808

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
10.03.1808

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1808

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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