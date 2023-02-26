Агафия Малахиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1802
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1808
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
10.03.1808
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
10.03.1808
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно