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Величко Матрёна Васильевна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Муж: Величко Иван Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.

Дочь: Величко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Величко Иван Александрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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