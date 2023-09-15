Величко Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.
Дочь: Величко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Величко Иван Александрович
Смерть
Неизвестно