Власов Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Афанасий Григорьевич

Мать: Власова Василиса

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