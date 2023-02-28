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Власов Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

22.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: Журавлёва Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Власова Василиса

Амосовка, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Власова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Власова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Власова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Василиса

Смерть
22.02.1930
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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