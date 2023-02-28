Власов Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти22.02.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1913
Дочь: Журавлёва Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Власова Василиса
Амосовка, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Власова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Власова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Власова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Василиса
Смерть
22.02.1930
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
неизвестно