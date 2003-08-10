Креснова (Чижова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креснова (Чижова) Мария Федоровна

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.10.1930

Дата смерти

10.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930

Отец: Чижов Федор Александрович

Мать: Чижова Анна Сергеевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.09.1954

Муж: Креснов Николай Иванович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.1955

Сын: Креснов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1956

Дочь: Соловьева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Павлова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
красильщица, доярка
Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.08.2003
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