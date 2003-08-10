Креснова (Чижова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1930
Дата смерти10.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930
Отец: Чижов Федор Александрович
Мать: Чижова Анна Сергеевна
Бракосочетание
22.09.1954
Рождение ребёнка
17.06.1955
Сын: Креснов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1956
Дочь: Соловьева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Павлова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Креснов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
красильщица, доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2003