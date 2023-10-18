Чижова (Смирнова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Смирнова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1905

Дата смерти

20.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905

Отец: Смирнов Сергей Петрович

Мать: Смирнова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Попова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Креснова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Чижов Николай Федорович

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чижова Таисья Федоровна

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хисматуллина Ольга (Аграфена) Федоровна

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Чижов Василий Федорович

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Чижов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Федор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.12.1978
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