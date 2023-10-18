Чижова (Смирнова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1905
Дата смерти20.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Попова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Креснова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чижова Таисья Федоровна
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хисматуллина Ольга (Аграфена) Федоровна
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1946
Отец ребёнка: Чижов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1978