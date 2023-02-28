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Черванов Авксентий Мартемьянович

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Место рождения

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Черванов Мартемьян Аверьянович

Мать: Черванова Екатерина Васильевна

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асташина Прасковья Авксентьевна

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.

Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черванова Акилина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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