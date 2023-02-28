Черванов Авксентий Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асташина Прасковья Авксентьевна
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.
Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ратникова Неонилла Авксентьевна
Мать ребёнка: Черванова Акилина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно