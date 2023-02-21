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Черванова Акилина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

20.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асташина Прасковья Авксентьевна

Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.

Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ратникова Неонилла Авксентьевна

Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черванов Авксентий Мартемьянович

Смерть
20.08.1892 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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