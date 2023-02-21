Черванова Акилина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти20.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асташина Прасковья Авксентьевна
Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
25.07.1858 ст.
Сын: Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ратникова Неонилла Авксентьевна
Отец ребёнка: Черванов Авксентий Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1892 ст.