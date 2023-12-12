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Жарикова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 или 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1865

Муж: Жариков Василий Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Василия Матвеева Жарикова и и Марины Ивановой Беляковой.
Рождение ребёнка
18.11.1867

Сын: Жариков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Жариков Василий Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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