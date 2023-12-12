Жарикова Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1865
Второй брак для Василия Матвеева Жарикова и и Марины Ивановой Беляковой.
Рождение ребёнка
18.11.1867
Сын: Жариков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Жариков Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно