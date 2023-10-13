Жариков Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1840 или 1842
Отец: Жариков Матвей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1861
Рождение ребёнка
29.09.1863
Сын: Жариков Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Жарикова Соломония Семеновна
Бракосочетание
16.04.1865
Жена: Жарикова Марина Ивановна
Второй брак для Василия Матвеева Жарикова и и Марины Ивановой Беляковой.
Рождение ребёнка
18.11.1867
Сын: Жариков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Жарикова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно