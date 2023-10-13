Жариков Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖариков Василий Матвеевич

Жариков Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1842

Отец: Жариков Матвей Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1861

Жена: Жарикова Соломония Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1863

Сын: Жариков Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Жарикова Соломония Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.04.1865

Жена: Жарикова Марина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Василия Матвеева Жарикова и и Марины Ивановой Беляковой.
Рождение ребёнка
18.11.1867

Сын: Жариков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Жарикова Марина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close