Никитин Геннадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1937
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.03.1968
Жена: Никитина Мария
Россия
Рождение ребёнка
03.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Мария
Рождение ребёнка
19.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Мария
Смерть
2006