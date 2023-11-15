Никитин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Геннадий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Никита

Мать: Ефросинья

Россия
Бракосочетание
25.03.1968

Жена: Никитина Мария

Россия
Рождение ребёнка
03.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Мария

Рождение ребёнка
19.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Мария

Смерть
2006
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