Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1931
Сын: Никитин Александр
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
19.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
1937
Сын: Никитин Геннадий
Отец ребёнка: Никита
Россия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никитин Вячеслав
Отец ребёнка: Никита
Смерть
Неизвестно