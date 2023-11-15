Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Никитин Александр

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
19.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
1937

Сын: Никитин Геннадий

Отец ребёнка: Никита

Россия
Рождение ребёнка
1941

Сын: Никитин Вячеслав

Отец ребёнка: Никита

Смерть
Неизвестно
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