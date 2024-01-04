Горнаков Семен Карпович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти19.08.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Горнаков Карп Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1815
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1816
Сын: Горнаков Ананий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.08.1857