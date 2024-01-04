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Горнаков Семен Карпович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

19.08.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Горнаков Карп Тимофеевич

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1814

Сын: Горнаков Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1815

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1816

Сын: Горнаков Ананий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
19.08.1857
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