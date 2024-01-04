Басова (Храмцова) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасова (Храмцова) Оксана Николаевна

Басова (Храмцова) Оксана Николаевна

avatar

Место рождения

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область

Дата рождения

05.12.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984

Отец: Храмцов Николай Николаевич

Мать: Храмцова Нина Павловна

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
12.08.2011

Муж: Басов Дмитрий Анатольевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
07.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басов Дмитрий Анатольевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
21.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басов Дмитрий Анатольевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close