Басова (Храмцова) Оксана Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984
Отец: Храмцов Николай Николаевич
Мать: Храмцова Нина Павловна
Бракосочетание
12.08.2011
Рождение ребёнка
07.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
21.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басов Дмитрий Анатольевич
Место жительства
Неизвестно