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Гамалея Антон Андреевич

Место рождения

Лохвица, Полтавська область

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: Гамалея Андрей Михайлович

Мать: Гамалея Анастасия Михайловна

Лохвица, Полтавська область
Военная служба
С 1689 по 1708
Лохвица, Полтавська область
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул Числится формально.
Военная служба
Около 1690
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул Выкупил у козака Степана Бугая земли на реке Шостце, левом притоке реки Десны, соорудив на реке млин и возле него основал слободку, кот... Показать все
Бракосочетание
Около 1700

Жена: Гамалея Мария Семёновна

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Гамалея Григорий Антонович

Мать ребёнка: Гамалея Мария Семёновна

Лохвица, Полтавська область
Военная служба
1702
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул В Гамалеевке построил кирпичную церковь в честь священномученика Харлампия.
Военная служба
1708
Род войск: Белоцерковский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Военная служба
1709
За участие в деле Ивана Мазепы, выразившееся в переходе на сторону шведов, арестован царскими властями и выслан в Сибирь.
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
1728
Умер в ссылке в Сибири.
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