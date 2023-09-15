Гамалея Антон Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Военная служба
С 1689 по 1708
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул Числится формально.
Военная служба
Около 1690
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул Выкупил у козака Степана Бугая земли на реке Шостце, левом притоке реки Десны, соорудив на реке млин и возле него основал слободку, кот... Показать все
Бракосочетание
Около 1700
Жена: Гамалея Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Гамалея Григорий Антонович
Мать ребёнка: Гамалея Мария Семёновна
Военная служба
1702
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул В Гамалеевке построил кирпичную церковь в честь священномученика Харлампия.
Военная служба
1708
Род войск: Белоцерковский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Военная служба
1709
За участие в деле Ивана Мазепы, выразившееся в переходе на сторону шведов, арестован царскими властями и выслан в Сибирь.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1728
Умер в ссылке в Сибири.