Ауцграф (Ящина) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ауцграф Жан Янович
Рождение ребёнка
13.10.1932
Дочь: Антонова Алида Александра Жанновна
Отец ребёнка: Ауцграф Жан Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ауцграф Жан Янович
Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва