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Ауцграф (Ящина) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ауцграф Феликс Жанович

Отец ребёнка: Ауцграф Жан Янович

Рождение ребёнка
13.10.1932

Дочь: Антонова Алида Александра Жанновна

Отец ребёнка: Ауцграф Жан Янович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ауцграф Жан Янович

Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва