Алипов-Дмитриев (Михайлов) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлипов-Дмитриев (Михайлов) Николай Иванович

Алипов-Дмитриев (Михайлов) Николай Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1845 ст.

Отец: Дмитриев (Алипов) Иоанн(Иван) Михайлович

Мать: Михайлова-Дмитриева (Алексеева) Анна Андреяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Жена: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.

Дочь: Михайлова-Алипова-Дмитриева (Иванова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Дочь: Михайлова-Алипова-Дмитриева (Иванова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1872 ст.

Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Иоанн (Иван) Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1875 ст.

Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1876 ст.

Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Евфимий Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.

Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Петр Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.