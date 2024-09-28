Алипов-Дмитриев (Михайлов) Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1845 ст.
Отец: Дмитриев (Алипов) Иоанн(Иван) Михайлович
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Жена: Яковлева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
03.03.1868 ст.
Дочь: Михайлова-Алипова-Дмитриева (Иванова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Дочь: Михайлова-Алипова-Дмитриева (Иванова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
23.06.1872 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1875 ст.
Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
11.10.1876 ст.
Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Евфимий Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.
Сын: Михайлов-Алипов-Дмитриев (Иванов) Петр Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно