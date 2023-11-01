Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Федоровна

Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Федор Иванович

Мать: Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close