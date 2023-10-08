Леонтьев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Иван

Мать: Леонтьева Матрёна Акимовна

Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.

Сын: Леонтьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
05.08.1870 ст.

Сын: Леонтьев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
17.03.1873 ст.

Сын: Леонтьев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
09.05.1876 ст.

Сын: Леонтьев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.

Сын: Леонтьев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.02.1880 ст.

Дочь: Орлова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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