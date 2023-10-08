Леонтьев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Иван
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.
Сын: Леонтьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
05.08.1870 ст.
Сын: Леонтьев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
17.03.1873 ст.
Сын: Леонтьев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
09.05.1876 ст.
Сын: Леонтьев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.
Сын: Леонтьев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.02.1880 ст.
Дочь: Орлова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно