деревня Рыбацкая, Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Рыбацкая

Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О переходе на жительство из деревни Рыбацкой Муринской волости Петербургского уезда высланного из Петербурга запасного обер-фейерверкера 2 разряда Охтенского порохового з Показать все
По жалобе крестьянина д. Рыбацкой Муринской волости Петербургского уезда С. Леонтьева на постановление уездного съезда по делу о земле. 1899–1901 гг. // Центральный госуд Показать все
По прошению крестьянина деревни Рыбацкой Муринской волости М. Кондратьева о взыскании денег с П. Виноградова за поломку столярных инструментов. 1886–1887 гг. // Центральн Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Рыбацкой, Муринской волости на хуторские и отрубные участки. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
466Рыбацкая, д. вл.при р. Охте.1817225060

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Рыбацкая12Кн. Воронцовы5021

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Муринская волость
37. Рыбацкая, деревня бывшая владельческая, при реке Охте, дворов 30, жителей 142, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Муринская волость
Рыбацкая д. 142 стан1352 участок35Лесное 21 почтово-телеграфное отделение

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