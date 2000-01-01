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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О переходе на жительство из деревни Рыбацкой Муринской волости Петербургского уезда высланного из Петербурга запасного обер-фейерверкера 2 разряда Охтенского порохового з Показать все
По жалобе крестьянина д. Рыбацкой Муринской волости Петербургского уезда С. Леонтьева на постановление уездного съезда по делу о земле. 1899–1901 гг. // Центральный госуд Показать все
По прошению крестьянина деревни Рыбацкой Муринской волости М. Кондратьева о взыскании денег с П. Виноградова за поломку столярных инструментов. 1886–1887 гг. // Центральн Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Рыбацкой, Муринской волости на хуторские и отрубные участки. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
466Рыбацкая, д. вл.при р. Охте.1817225060
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Рыбацкая12Кн. Воронцовы50—21
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
37. Рыбацкая, деревня бывшая владельческая, при реке Охте, дворов 30, жителей 142, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рыбацкая д. 142 стан1352 участок35Лесное 21 почтово-телеграфное отделение