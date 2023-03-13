Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Варгановъ Еремей
Варгановъ Еремей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1793
Пол
Мужской
Отец
Варгановъ Василий
1765 г.р.
Мать
Варганова (Коновалова) Агафья
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Варгановъ Василий
Мать:
Варганова Агафья
Дурасовка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь