Спирин Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Спирин Василей Павлов
Мать: не указана
30 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Спирина Хевруса Иванова
Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова
9 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Спирина Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова
7 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Спирина Марфа Иванова
Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова
4 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно