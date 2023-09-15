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Спирин Иван Васильев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Спирин Василей Павлов

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Спирина Хевруса Иванова

Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Спирина Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Спирина Марфа Иванова

Мать ребёнка: Спирина Устинья Степанова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Устинья Степанова

Смерть
Неизвестно
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