Спирина Устинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
32 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Спирина Хевруса Иванова
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев
9 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Спирина Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев
7 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Спирина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев
4 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спирин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно