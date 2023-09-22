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Спирина Устинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

32 года в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Спирина Хевруса Иванова

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Спирина Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Спирина Марфа Иванова

Отец ребёнка: Спирин Иван Васильев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 1/2 лет в 1858 г. 1858 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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