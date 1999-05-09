Белов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Александр Иванович

Белов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1936

Дата смерти

09.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1936

Отец: Белов Иван Проверить 57 стр Книги памяти

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1963

Сын: Белов Александр Александрович

Мать ребёнка: Белова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Белов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Белова Анна Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна Арсентьевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
09.05.1999