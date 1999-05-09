Белов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1936
Дата смерти09.05.1999
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1936
Отец: Белов Иван Проверить 57 стр Книги памяти
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1963
Сын: Белов Александр Александрович
Мать ребёнка: Белова Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Белов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Белова Анна Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Арсентьевна
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
09.05.1999