Стефан Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евфросиния Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Семенова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Стефан Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Семенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васса Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Семенова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Афанасий Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Семенова
Смерть
Неизвестно