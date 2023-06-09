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Стефан Митрофанов

Место рождения

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евфросиния Стефанова

Мать ребёнка: Агрипина Семенова

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Агрипина Семенова

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васса Стефанова

Мать ребёнка: Агрипина Семенова

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Афанасий Стефанов

Мать ребёнка: Агрипина Семенова

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Семенова

Смерть
Неизвестно