Агрипина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евфросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Митрофанов

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Митрофанов

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васса Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Митрофанов

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Афанасий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Митрофанов

Ряхово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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