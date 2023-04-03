Агрипина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евфросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Стефан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васса Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Афанасий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Митрофанов
Смерть
Неизвестно