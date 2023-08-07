Колокольцев Терентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцев Терентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.

Сын: Колокольцев Виктор Терентьевич

Мать ребёнка: Колокольцева Анна Яковлева

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.

Сын: Колокольцев Александр Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1857 ст.
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Священник села Федоровки в 1857г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колокольцева Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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