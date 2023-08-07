Колокольцев Терентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.
Сын: Колокольцев Виктор Терентьевич
Мать ребёнка: Колокольцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.
Сын: Колокольцев Александр Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1857 ст.
Священник села Федоровки в 1857г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно