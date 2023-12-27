Венчаков Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1903
Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1906
Сын: Венчаков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Венчакова Александра Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно