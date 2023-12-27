Венчаков Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венчаков Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1903

Жена: Венчакова Александра Алексеевна

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1906

Сын: Венчаков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Венчакова Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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