(Клюева) Мария (Марфа) Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюева) Мария (Марфа) Иродионова

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Место рождения

Макунино

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Клюев Иродион Мартинов

Мать: Клюева Ксения Иванова

Бракосочетание
19.01.1886

Муж: Иван Иванов

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1886

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1891

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1894

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
16.12.1896

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Михей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
08.10.1906

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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