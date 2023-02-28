(Клюева) Мария (Марфа) Иродионова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Клюев Иродион Мартинов
Мать: Клюева Ксения Иванова
Бракосочетание
19.01.1886
Муж: Иван Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1886
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1891
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1894
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1896
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899
Сын: Михей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1901
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1904
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1906
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно