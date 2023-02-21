Ткаченко Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1988
Бракосочетание
2008
Рождение ребёнка
04.08.2009
Сын: Карапетьян Руслан Арсенович
Отец ребёнка: Карапетьян Арсен Анатольевич
Рождение ребёнка
28.06.2011
Дочь: Карапетьян Маргарита Арсеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.2013
Дочь: Ткаченко Елизавета Павловна
Отец ребёнка: не указан
Развод
2013
Муж: не указан