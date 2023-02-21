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Ткаченко Александра Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1988

Отец: Ткаченко Виктор Петрович

Мать: Ткаченко Елена Анатольевна

Бракосочетание
2008

Муж: Карапетьян Арсен Анатольевич

Рождение ребёнка
04.08.2009

Сын: Карапетьян Руслан Арсенович

Отец ребёнка: Карапетьян Арсен Анатольевич

Рождение ребёнка
28.06.2011

Дочь: Карапетьян Маргарита Арсеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.2013

Дочь: Ткаченко Елизавета Павловна

Отец ребёнка: не указан

Развод
2013

Муж: не указан

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