рабочий посёлок Аскиз, рабочий посёлок Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Аскиз

Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
975Аскызское, с. тат. Каб. Его Вел.при рч. Аскызе.16511040115106Церковь православная 1. Степная дума. Перевоз.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Аскизский район
563207Аскизраб.посёлок53°08'00"90°26'00"N-46-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, Городское поселение Аскизский поссовет
95608151051рп Аскизрабочий поселок
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