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Базаров Алексей Иванович

Место рождения

Непряхино, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

26.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Базаров Иван

Мать: не указана

Непряхино, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Базаров Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Базаров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна

Непряхино, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Базарова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна

Непряхино, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Военная награда
12.02.1943
Медаль "За боевые заслуги".
Смерть
26.07.1943
Погиб на войне

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