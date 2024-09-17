Базаров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти26.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Базаров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Базаров Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Базаров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Базарова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Базарова (Неволина) Матрена Филиповна
Военная награда
12.02.1943
Медаль "За боевые заслуги".
Смерть
26.07.1943
Погиб на войне