деревня Анциферовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Анциферовская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению С-Петербургской казенной палаты о разрешения перечисления крестьянину Кадниковского уезда Вотчинской вол. д. Анцифоровской Соколову в с-перетбургское ме Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вотчинской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5269Анцыферовская, д. вл.при рч. Ючке.16212123948

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Вотчинская волость
11АнциферовскоеАнцыферов.Спасо-ПреображенскийПитленко1611144440
2АнциферовскоеСтепановск.Спасо-ПреображенскийЧелищева161181820

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Вотчинский сельсовет
Анциферовская (колхоз,торг. зав.,1 лесхоз,масл. зав.) 22деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 173 км. Летнее: —.2932

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273423Анциферовскаядеревня60°37'с.ш.40°35'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Явенгское сельское поселение
19618456111д Анциферовскаядеревня

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