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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению С-Петербургской казенной палаты о разрешения перечисления крестьянину Кадниковского уезда Вотчинской вол. д. Анцифоровской Соколову в с-перетбургское ме Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вотчинской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5269Анцыферовская, д. вл.при рч. Ючке.16212123948
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АнциферовскоеАнцыферов.Спасо-ПреображенскийПитленко1611144440
2—АнциферовскоеСтепановск.Спасо-ПреображенскийЧелищева161181820
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Анциферовская (колхоз,торг. зав.,1 лесхоз,масл. зав.) 22деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 173 км. Летнее: —.2932
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273423Анциферовскаядеревня60°37'с.ш.40°35'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618456111д Анциферовскаядеревня